Calciomercato Juventus, la certezza sul futuro di Meret

19/04/2017 14:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Piace alla Juventus, è osservato dal Napoli, interessa all'Inter: Alex Meret, 20enne portiere di proprietà dell'Udinese, sembra avere il futuro assicurato in una big. Di lui parla a 'Radio Crc', il direttore sportivo della Spal (squadra in cui milita in prestito), Davide Vagnati: "La Spal ha creduto in un calciatore giovane. Abbiamo avuto la voglia e la forza di metterlo in porta e adesso tutti ne parlano perché, oltre ad essere un grande portiere, è un ragazzo equilibrato. Posso dire che Meret avrà un grande avvenire, poi è di proprietà dell'Udinese e le valutazioni è giusto che le faccia il club".

B.D.S.