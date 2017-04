Calciomercato Roma, per la trequarti si guarda in casa Leicester

19/04/2017 09:52

CALCIOMERCATO ROMA KAPUSTKA / La linea 'verde' studiata dalla Roma con la regia di Monchi (si attende l'annuncio ufficiale) in vista del calciomercato estivo potrebbe passare da Leicester: in casa giallorossa, infatti, non è passato di moda il nome di Bartosz Kapustka, trequartista polacco classe 1996 già nel mirino romanista ai tempi in cui militava nel Cracovia, trasferitosi in Premier League la scorsa estate per circa 5 milioni di euro. In Inghilterra, Kapustka ha vestito prevalentemente la maglia della formazione U-23 delle 'Foxes', con poche opportunità di mettersi in mostra con la prima squadra. Ora si prepara al grande salto. In Inghilterra o in Italia?

S.D.