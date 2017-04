Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT: Colantuono verso la conferma, Inzaghi firma

Giovanni Remigare

19/04/2017

CALCIOMERCATO SERIE B / Giornata caldissima si notizie di calciomercato Serie B. Sono gli allenatori i grandi protagonisti di queste ultime ore: dall'esonero di Bisoli a Vicenza, alle voci di rinnovo in casa Bari con Colantuono.

Serie B, a Vicenza arriva Torrente

Le notizie di calciomercato sono sempre più interessanti con il concludersi della stagione. I calciatori sembrano essere però ai margini di trattative e trasferimenti. Infatti, soprattutto nella giornata odierna, sono stati i tecnici i grandi protagonisti.

Pierpaolo Bisoli non è più l'allenatore del Vicenza, esonerato a seguito di un girone di ritorno disastroso che ha fatto precipitare i biancorossi nelle parti basse della classifica. I tifosi hanno protestato e contestato per alcune settimane, e la società ha, dopo un periodo di fiducia, deciso di allontanarlo dalla panchina per dare una scossa a tutto l'ambiente. Al suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo Torrente, nelle prossime ore potrebbe esserci l'ufficialità.



A Bari si pensa al futuro e si inizia a programmare la prossima stagione. Il sogno serie A resta vivo, ma a prescindere dal risultato sportivo dei galletti, l'allenatore rimarrà Stefano Colantuono e con lui anche il Direttore Sportivo Sean Sogliano, come confermato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno'.



Un altro allenatore pensa già al prossimo campionato ed è Filippo Inzaghi fresco di promozione con il suo Venezia. Il tecnico ex Milan ha un contratto fino al 2018, ma sta pensando di legarsi alla società lagunare per altri due anni. Già nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo per la firma e la programmazione per la nuova stagione.