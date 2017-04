Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: offerta anche per la moglie del belga

18/04/2017 19:57

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / Il Napoli tenta il tutto per tutto per trattenere Dries Mertens. L'ultima carta giocata dal presidente azzurro De Laurentiis, secondo 'Radio Crc', sarebbe un contratto da 250mila euro anche a Kat Kerkhofs, moglie del giocatore. Il numero uno azzurro starebbe pensando a un coinvolgimento della 28enne in alcune delle sue produzioni cinematografiche. Il ruolo della donna rischia di diventare cruciale in una trattativa che ha visto il riavvicinamento improvviso delle parti. Sempre secondo 'Crc', c'è l'accordo sull'ingaggio (4 milioni l'anno) fino al 2021, solo da limare quello sulla clausola rescissoria: il Napoli propone 31 milioni di euro, l'entourage del giocatore chiede di fissarla a 20, probabile che si arrivi a un accordo a metà strada.

N.L.C.