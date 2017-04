Calciomercato Sampdoria, agente Torreira: "Ecco quanto vuole Ferrero"

18/04/2017 14:43

CALCIOMERCATO SAMPDORIA TORREIRA / Sarà un protagonista del calciomercato estivo: non ha dubbi Pablo Bentancur su Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, sul quale ci sono Siviglia e Roma. Intervenuto su 'Radio Sport 890', l'agente del calciatore uruguaiano ha spiegato: "Non ho dubbio che Torreira sarà molto richiesto nel mercato estivo. Non sarei sorpreso. Oggi è seguito da Roma e Siviglia, il presidente della Sampdoria lo valuta 15 milioni di euro".

B.D.S.