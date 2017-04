Calciomercato Roma, Emery: "Non penso al mio futuro"

18/04/2017 14:06

CALCIOMERCATO ROMA EMERY / Prima dell'importante gara di Ligue 1 contro il Metz, Unai Emery ha dribblato l'argomento legato al suo futuro: "Il mio pensiero è rivolto esclusivamente a questa partita e alle prossime contro Montpellier e Monaco in Coupe de France - le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito ufficiale del Paris Saint Germain - Il club pensa al futuro, mentre l'allenatore al presente". Emery è uno dei principali candidati alla panchina della Roma, specie se in giallorosso dovesse approdare Monchi, ma stamane il 'Corriere dello Sport' lo ha accostato anche a quella dell'Inter.

R.A.