Calciomercato Juventus, Verratti si può. Ma Barcellona e Ancelotti premono

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

18/04/2017 13:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI BARCELLONA / Da quando, in quella estate 2012, scosse il calciomercato europeo, quello di Marco Verratti è diventato il nome per eccellenza. I centrocampisti della nuova generazione (quelli che sono cresciuti ammirando i vari Xavi, Gerrard e Lampard) adesso guardano a lui, al ragazzo pescarese divenuto in un attimo il faro di una delle squadre più blasonate ed importanti del panorama calcistico mondiale. Dal Pescara al Paris Saint Germain, dal lungomare abruzzese alla Tour Eiffel. Marco è ormai da 5 stagioni in Francia e con l'ambiente parigino qualcosa probabilmente si è rotto: non con i tifosi che sono (quasi) sempre dalla sua parte, anche nei pochi passaggi a vuoto che si concede; non con lo spogliatoio, che lo stima e gli riconosce grandi doti dentro e fuori dal campo. Ma una critica spesso esagerata non ha migliorato i rapporti di Marco con l'ambiente francese. Di lui e del suo futuro si parla sempre molto, anche se la sua situazione contrattuale col PSG non preoccupa: scadenza nel 2021.

Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Verratti

Verratti, però, non è incedibile. Lo sa lui, lo sa la dirigenza parigina, lo sa soprattutto la Juventus che ne segue le gesta da quando conquistava tutti in biancoazzurro in Serie B, insieme con Immobile ed Insigne. E del calciomercato Juventus potrebbe diventare proprio il colpo più prezioso: in occasione della trasferta pescarese in campionato, la società bianconera pare aver incontrato il procuratore di Verratti, Di Campli, che non avrebbe chiuso alla trattativa sparando però altissimo: 80 milioni di euro è la cifra che il Psg richiederebbe per la cessione. Una cifra che non prevede alcuno sconto visti anche i rapporti non idilliaci tra Torino e Parigi (ancora brucia lo 'scippo' Coman dalle giovanili parigine). Sul ragazzo, che non ha ancora compiuto 25 anni, ci sono inoltre altri due fattori importanti: uno si chiama Barcellona, l'altro Carlo Ancelotti.

I catalani lo seguono da un po', convinti che Verratti possa essere continuazione naturale della grande dinastia della mediana blaugrana. Dopo Xavi e Iniesta, ci potrebbe essere lui e le cifre non spaventano la dirigenza. Dall'altro lato, poi, il Bayern Monaco di Carletto, con le stesse disponibilità economiche la stima dell'allenatore connazionale, che vorrebbe portarlo in Baviera già il prossimo anno per costruire con lui un Bayern formato Champions.