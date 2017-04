DIRETTA Champions League, Monaco-Borussia Dortmund: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

19/04/2017 19:45

DIRETTA MONACO BORUSSIA DORTMUND LIVE / Continuare a sorprendere. Il Monaco, primo in Ligue 1 e ai quarti di Champions League, vuole proseguire la sua stagione d'oro e ottenere il pass per la semifinale nel match di ritorno contro il Borussia Dortmund. Forte del 3-2 ottenuto in trasferta, la squadra di Jardim potrebbe permettersi anche di perdere 1-0 o 2-1, mentre a quella di Tuchel per ribaltare la situazione serve un successo con due o più gol di scarto, oppure di misura segnando almeno quattro reti. Calciomercato.it vi offre il match del 'Louis II' in tempo reale.