Calciomercato Sampdoria, incontro per Schick

17/04/2017 23:11

CALCIOMERCATO SAMPDORIA SCHICK / Provvidenziale subentrando dalla panchina, e ora pure quando parte dal primo minuto. Impatto super per Patrik Schick in Serie A, tanto da meritarsi al primo anno le attenzioni dei grandi club, italiani e non. Dall'Inter alla Juventus passando per Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal. Tutti pazzi per l'attaccante ceco classe '96 che, però, la Sampdoria non vuole assolutamente mollare. Così, riferisce 'Sky', lunedì prossimo andrà in scena un vertice tra la dirigenza blucerchiata e l'agente del calciatore per discutere del rinnovo con adeguamento del contratto e, soprattutto, ritocco verso l'alto della clausola rescissoria che attualmente è pari a 25 milioni di euro.



L.P.