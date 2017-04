Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

17/04/2017 18:31

FROSINONE NOVARA MACHEDA / Federico Macheda ha parlato dopo la gara Frosinone-Novara a Sky Sport: "E' tutto merito di mia madre che era in tribuna e mi ha portato fortuna. Sono arrivato a Novara in ritardo e ho dovuto lavorare il triplo per trovare la condizione. Mister Boscaglia ha fatto le sue scelte e io sono sempre pronto per dare una mano alla squadra."