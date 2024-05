È la rivelazione del campionato: il Milan lo prende al posto di Bennacer

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti che chiamano in causa anche il Milan. Fari puntati sul centrocampista, ecco cosa sta succedendo

Lavori in corso in casa Milan. Oltre alla scelta legata al nuovo allenatore, i rossoneri stanno scandagliando diverse piste con l’obiettivo di migliorare un organico che in questa stagione ha evidenziato non poche lacune. Complici anche i tanti infortuni che ne hanno caratterizzato la stagione, non sono stati pochi i reparti costretti a fare di necessità virtù.

Contestualmente alla nomina dell’erede di Pioli decollerà inevitabilmente anche il mercato, sia in entrata che in uscita. Due filoni incredibilmente intrecciati e che potrebbero imprimere alle mosse rossonere una direzione ben precisa. Come detto, i fari del Milan saranno accesi anche in mediana. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la zona nevralgica del campo ha sofferto tanto soprattutto in determinati frangenti della stagione. Non è un caso che, sebbene manchino ancora diverse settimane all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, non sono pochi i nomi accostati in tempi e in modi diversi al club meneghino. Tra questi, occhio all’ultima suggestione che trapela dalla Spagna.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: fari puntati su Aleix Garcia

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Aleix Garcia. Il poliedrico centrocampista del Girona, autore di una stagione che definire importante sarebbe solo un eufemismo, ha già calamitato l’interesse di molte big. Tra i club interessati ad una delle rivelazioni più fulgide del club spagnolo ci sarebbe proprio il ‘Diavolo’.

Secondo la fonte iberica, infatti, per García ci sarebbero tutti i presupposti per originare una vera e propria asta. Oltre al Milan, infatti, che ne caldeggerebbe l’acquisto in caso di addio di Ismael Bennacer, sulle tracce del ventiseienne spagnolo sarebbero anche altri club. In tempi e in modi diversi, infatti, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Aston Villa e Barcellona avrebbero cominciato a muovere i primi passi, sondando esplorativamente il terreno. Con una valutazione da almeno 25 milioni di euro, García potrebbe rappresentare l’ago della bilancia delle prossime mosse del Girona. Staremo a vedere cosa succederà.