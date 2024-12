Cardinale-Milan, decisione presa: bomba da 700 milioni

Dal campo alle vicende legate alla proprietà del Milan il passo è breve. RedBird punta a portare al 2028 la scadenza del prestito con Elliott

Domani sera il Milan tornerà in campo per affrontare la Stella Rossa in Champions League. Sfida importante per la classifica dei rossoneri che puntano ad un passaggio del turno, che anche dal punto di vista economico rischia di avere un peso specifico non indifferente.

Questione quindi anche di soldi come quelle che coinvolgono direttamente Gerry Cardinale e il futuro societario dello stesso club meneghino. In ballo il destino e la proprietà dei rossoneri che passa da RedBird e dal lavoro per rifinanziare il debito. Cardinale ha infatti tutta l’intenzione di tenersi stretto il Milan e come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la trattativa tra RedBird e il fondo di proprietà della famiglia Singer è iniziata con mesi d’anticipo rispetto alla scadenza fissata per agosto 2025.

L’imprenditore americano è infatti convinto e non ha certo cambiato idea sull’investimento fatto quando ha accettato la valutazione da 1,2 miliardi per il 100% delle quote. Cardinale infatti ci tiene a far bene anche nel calcio e crede fermamente nel progetto Milan.

Cardinale ha intenzione di tenersi il Milan: la strategia con Elliott

RedBird ha investito 650 milioni e ha raggiunto la quota di 1,2 miliardi grazie a un vendor loan da 550 milioni. A tale cifra ora vanno aggiunti gli interessi maturati nel tempo per una cifra che nei prossimi mesi per la scadenza sarà di circa 700 milioni (693).

Una somma, che come evidenziato dalla rosea, Red Bird vorrebbe rifinanziare col gruppo Elliott. Cardinale è convinto di avere le possibilità giuste per trovare un accordo utile a portare avanti il suo progetto almeno fino al 2028, e dunque per un altro triennio. Non è escluso che in gioco possa entrare anche un altro fondo mentre le tempistiche del rifinanziamento sono oggetto di trattativa.

Cardinale quindi resta convinto anche nei fatti di voler proseguire il suo percorso al Milan, con l’obiettivo di elevare anche i risultati sportivi. Un affare tra le parti che dovrà concludersi entro il prossimo agosto, mentre dal punto di vista strettamente sportivo l’obiettivo minimo attuale è la qualificazione Champions che aumenta gli introiti.