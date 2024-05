Dall’Inter alla Juventus: rescinde e va gratis da Giuntoli

Pieni poteri a Giuntoli per la costruzione della nuova Juventus: c’è un giocatore sul mercato che intriga sempre il Football Director della ‘Vecchia Signora’

Nuovo intrigo per Lazar Samardzic, già protagonista la scorsa estate con la lunga telenovela – senza lieto fine – per il passaggio all’Inter.

Il talento serbo resta sul taccuino di diversi club in Italia e all’estero, specialmente della Juventus nel campionato di Serie A. Il classe 2002 è un pallino del Dt Giuntoli, che già lo aveva messo nel mirino nella precedente esperienza in Campania. A gennaio la ‘Vecchia Signora’ aveva sondato il profilo di Samardzic, prima di rinviare una possibile offensiva al mercato estivo. Il mancino dell’Udinese resta un obiettivo sensibile e, insieme a Colpani, potrebbe essere un’opzione concreta per la Juve se sfumasse l’assalto al sogno Koopmeiners, con l’Atalanta che non fa sconti e chiede almeno 60 milioni di euro per il gioiello olandese.

Calciomercato Juventus, intrigo Samardzic: c’è di messo la salvezza dell’Udinese

La Juventus così tiene calda la pista che porta a Samardzic, che sta vivendo una stagione altalenante con la maglia dell’Udinese sia a livello personale che di squadra.

I friulani rischiano la retrocessione in Serie B e si giocheranno tutto nelle ultime tre giornate di campionato. Intanto, come appreso da Calciomercato.it, non sarebbe presente nessuna clausola che permetterebbe al giocatore di liberarsi senza la conquista della salvezza e della permanenza quindi nella massima serie. Sul conto di Samardzic e degli scenari sul mercato, inoltre, arrivano anche gli spifferi di un possibile addio da svincolato all’Udinese, filtrati da chi gestisce la procura del giocatore. A rivelarlo è Luca Momblano che sottolinea: “La notizia mi è arrivata in maniera sicura dall’entourage di Samardzic – dice il giornalista intervenendo a ‘Juventibus’ – In caso di retrocessione, infatti, confermano che il giocatore ha di fatto la facoltà di risolvere il contratto con l’Udinese“. Nuova telenovela in vista sul futuro del talento serbo?