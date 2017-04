Juventus, le seconde linee non fanno rimpiangere i titolari e muovono il calciomercato

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

16/04/2017 14:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS PESCARA / La Juventus esce trionfante dallo Stadio Adriatico contro il Pescara grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain. I bianconeri approfittano così del pareggio casalingo della Roma contro l'Atalanta e allungano in classifica portandosi a +8 sui giallorossi; e a sei giornate dal termine del campionato il discorso scudetto sembra ormai chiuso. Massimiliano Allegri ha mandato in campo, in terra abruzzese, una formazione quasi inedita con titolari misti alle cosiddette seconde linee; gli uomini schierati con meno frequenza dall'allenatore toscano hanno dimostrato di meritare palcoscenici importanti e nella prossima finestra di calciomercato potrebbero consentire alla società torinese di fare delle ottime entrate.

Calciomercato Juventus, seconde linee: un tesoretto da sfruttare

Contro il Pescara è sceso in campo per l'undicesima volta in stagione il portiere Neto, uno dei giocatori che potrebbe essere al centro del calciomercato Juventus in estate; il brasiliano, dopo alcuni gravi errori commessi in Coppa Italia contro il Napoli, è tornato a dare sicurezza al reparto non scrollandosi così di dosso gli occhi di tantissimi club interessati: proprio i partenopei in passato hanno fatto diversi sondaggi per lui, ma negli ultimi tempi la Lazio avrebbe pensato al numero 25 bianconero per sostituire Marchetti. Strano dirlo, ma anche Andrea Barzagli, con il passaggio al nuovo 4-2-3-1, è entrato nel novero delle "riserve"; il difensore italiano potrebbe cambiare aria al termine della stagione e su di lui c'è vigile l'interesse del New York Cosmos. Il calciatore sarebbe intenzionato, però, a restare un altro anno per non perdere il treno che porta al Mondiale in Russia del 2018. A lasciare potrebbe invece essere Asamoah; chiuso da Alex Sandro sulla fascia mancina, il nome del ghanese è segnato in rosso tra gli obiettivi di club di Ligue 1 e Premier League. Inghilterra e Francia nel futuro anche di Lemina; il centrocampista non trova il giusto spazio tra le fila della Juventus e squadre come Crystal Palace, Watford, Marsiglia e Monaco farebbero carte false per acquistarlo. Diversi sono gli elementi che la Vecchia Signora potrebbe far partire, così da guadagnare un bel gruzzolo di soldi freschi da reinvestire poi nell'acquisto di nuovi talenti per migliorare ancora di più la rosa.