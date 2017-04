15/04/2017 14:07

FOTO CM.IT INTER MILAN GALLIANI / Durante il derby tra Inter e Milan parte del pubblico dei rossoneri ha esposto uno striscione per Adriano Galliani. I tifosi del Milan hanno scelto di salutare così l'ormai ex amministratore delegato: "Il volo del Condor è finito per davvero, adesso anche tu sei un parametro zero". Un congedo chiaramente carico di risentimento.

O.P.