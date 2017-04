Argentina, Sampaoli: "Niente di vero, penso solo al Siviglia"

14/04/2017 21:26

ARGENTINA SAMPAOLI SIVIGLIA / Niente Argentina, almeno per adesso. Parola di Jorge Sampaoli. Il tecnico del Siviglia in conferenza stampa si è espresso sulle voci che lo vorrebbero a breve sulla panchina dell'Albiceleste: "Non c'è nulla di vero - ha detto - Altrimenti sarei già il nuovo ct, ma non è così. Mi da' fastidio che si parli sempre di me, sono già stato il nuovo allenatore del Barcellona, del Psg, dell'Arsenal, dell'Olanda...Io penso solo a fare felici i tifosi del Siviglia. Battiamo il Valencia, pensiamo alle ultime sette partite, poi si vedrà".

N.L.C.