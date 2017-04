DIRETTA Serie A, Pescara-Juventus 0-2: segui la cronaca LIVE

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

15/04/2017 15:00

DIRETTA SERIE A PESCARA JUVENTUS LIVE / Si torna in campionato. La Juventus di Massimiliano Allegri dopo il fantastico successo in Champions League contro il Barcellona scende in campo all''Adriatico' per la partita con il Pescara, fanalino di coda della serie A. Zeman torna così a sfidare, in un match valevole per la 32a giornata, i rivali storici dei bianconeri. L'obiettivo per il boemo è quello di tener vive le speranze salvezze e magari di dare una mano alla Roma nella lotta scudetto. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di distrarsi verso il sogno 'triplete'. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Stadio Adriatico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Biraghi, Campagnaro, Coda; Muntari, Coulibaly, Memushaj; Brugman, Bruno, Caprari.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.