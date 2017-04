DIRETTA Serie A, Fiorentina-Empoli 0-1: segui la cronaca LIVE

15/04/2017 15:00

DIRETTA SERIE A FIORENTINA EMPOLI LIVE / Alla vigilia di Pasqua si gioca Fiorentina-Empoli. Al 'Franchi' di Firenze va in scena il secondo derby di giornata, dopo quello milanese. La squadra di Sousa, che ritrova il suo bomber Kalinic, è chiamata al successo per tener vivo il sogno europeo. Gli uomini di Martusciello, invece, sono alla ricerca di punti salvezza, che possano tenere a distanze le inseguitrici, capeggiate dal Crotone, distante, ormai, solo tre lunghezze. Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Borja Valero, Vecino, Tello; Bernardeschi, Saponara; Kalinic.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri; Thiam, Mchedlidze.

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.