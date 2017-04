Manchester United, Pogba: "Il trasferimento record ha generato aspettative irrealistiche!"

12/04/2017 23:50

MANCHESTER UNITED POGBA CONFERENZA STAMPA / Questa estate ha stabilito un nuovo record: nessuno, prima di lui, era stato pagato così tanto. Ma i 110 milioni di euro sborsati dal Manchester United per Paul Pogba si sono rivelati, alla fine, un autogol: "Le persone mi hanno messo nel mirino. Mi giudicano perché non segno gol o faccio altre cose di questo tipo - ha recriminizzato il francese nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Anderlecht - Il calciomercato è una cosa, il campo è un'altra".

"Sto facendo il mio lavoro - ha proseguito - Sono un centrocampista, ma la gente pensa che io debba segnare come una punta. Se faccio un assist e non segno può succedere, ma nessuno lo sottolinea. La gente dice: 'Pogba dovrebbe segnare', 'Pogba dovrebbe fare questo…'. Penso che mi immaginino contemporaneamente difensore, centrocampista e attaccante. Sono un centrocampista, il mio compito è costruire il gioco, fare assist e tutto quanto. Quest'anno ho colpito molti pali, ma la gente non parla di questo. Però va bene così: è il calcio e noi lo amiamo".

D.G.