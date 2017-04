11/04/2017 13:15

CALCIOMERCATO NAPOLI GRIMALDO BENFICA / Il Napoli potrebbe perdere Ghoulam alla fine della stagione, e, in caso di partenza dell'algerino, non vuole farsi trovare impreparato. Secondo 'A Bola', De Laurentiis sarebbe pronto a offrire 22 milioni al Benfica per Grimaldo. Siamo lontani però dalle richieste dei lusitani, che hanno apposto sul giocatore una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro.

N.L.C.