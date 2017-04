Lazio-Napoli, carica Reina: "Ora prendiamo la Roma!"

09/04/2017 22:48

LAZIO NAPOLI REINA - Il Napoli blinda il terzo posto grazie al perentorio 3-0 esterno contro la Lazio. Pepe Reina però non si accontenta fine partita: "Oggi era una partita cruciale, ne eravamo consapevoli. Ora lavoriamo per andare a prendere la Roma - ha dichiarato il portiere spagnolo a 'Premium Sport' - Abbiamo un calendario piuttosto difficile, però siamo in fiducia ed è tutto aperto. Le mie condizioni? E' stata una settimana difficile, ma adesso sto meglio e sto lavorando per tornare nelle migliori condizioni possibili".

G.M.