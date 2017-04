Cagliari-Torino, Rastelli: "L'uscita di Borriello ha cambiato la partita"

09/04/2017 19:28

CAGLIARI TORINO RASTELLI / "L'uscita per infortunio di Borriello ha cambiato il corso della gara". Così a 'Premium Sport' Rastelli dopo il ko casalingo contro il Torino nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A: "Stavamo vincendo prima che uscisse Marco, le cui condizioni fisiche verranno valutate in settimana. Per almeno mezz'ora del primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, poi purtroppo abbiamo subito il pari quando eravamo in dieci uomini. In quel momento la squadra si è demoralizzata due volte, per l'infortunio di Borriello e per la rete subita. Negli ultimi trenta minuti abbiamo provato a riprendere il match, il rammarico è aver segnato il 2-3 solo allo scadere".

R.A.