Udinese-Genoa, Del Neri: "La svolta contro la Juve. Rinnovo? Nessun problema"

09/04/2017 19:05

UDINESE GENOA DEL NERI / Contro il Genoa oggi l'Udinese ha ottenuto un successo netto ma anche il quinto risultato utile consecutivo in campionato: "Il pareggio a Torino contro la Juventus è stato un punto di svolta perché ha migliorato l'autostima del gruppo, anche se il calendario ci ha poi dato una grossa mano - ha commentato ai microfoni di 'Premium Sport' Luigi Del Neri, che con questo eccellente finale di stagione si avvicina al rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, con il club di Pozzo - Udine è casa mia e con il patron ho un ottimo rapporto, per questo motivo non penso ci saranno dei problemi".

R.A.