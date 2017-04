PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-PALERMO, Suso ispira i Rossoneri. Gonzalez affonda

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-PALERMO PROMOSSI E BOCCIATI - Tutto troppo facile per i Rossoneri, in cui Suso fa da mattatore. Molto bene anche Bacca e Deulofeu. Pasalic, al solito: minimo sforzo e massima resa. Difficle salvare qualcuno nel Palermo: Jajalo, se non altro, ha il merito di non mollare fino alla fine. Fulignati, pur non essendo irreprensibile sui gol del Milan, gioca un buon secondo tempo. Molto negativo il pacchetto arretrato degli ospiti. Diamanti è assente, Nestorovski troppo solo.

MILAN

Donnarumma 6 - Nel primo tempo è completamente disoccupato, deve operare giusto qualche intervento con i piedi. Solo una parata al 17' della ripresa - più che altro per i fotografi - su un sinistro di Diamanti. Ancora qualche brivido coi piedi.

Calabria 6,5 - Altissimo e molto offensivo - come faceva Abate -. Paga un numero troppo elevato di errori tecnici, ma si sblocca dopo il vantaggio e ‘sfonda’.

Zapata 6,5 - Grande primo tempo: attento, rapido, sicuro negli anticipi e singolarmente preciso anche nelle ripartenze palla al piede. Bene anche nella ripresa.

Romagnoli 6,5 - Primo tempo in scioltezza. Poco sollecitato, gioca con ordine. Conferma tutto nel secondo tempo.

De Sciglio 6 - Resta bloccato, perché è a destra che il Milan spinge con maggior convinzione. Senza convincere appieno, non soffre mai.

Kucka 7 - Ancora un po’ pesante, spreca qualche occasione favorevole. Presidia comunque con autorità la propria zolla. Grande forza. Nella ripresa ci mette anche buona qualità: assist e conclusioni di alto livello.

Sosa 6,5 - Comincia con il piglio giusto, ma difetta un po’ per la precisione delle giocate. Cresce con il passare dei minuti. Alza bandiera bianca per un leggero infortunio. Dal 59' Locatelli 6 - Tutto facile, presidia la mediana con autorità.

Pasalic 6,5 - Tanti errori di misura a cui rimedia con un posizionamento accorto e reattivo. È un peccato per il Milan che fallisca sempre la giocata decisiva. A riprova del suo istinto-killer, l’ottimo inserimento che vale il 2-0. Ammonito con ingenuità, salterà il derby. Egoista a metà della ripresa, priva Bacca della doppietta. Divora il 5-0 in un paio di occasioni. Sempre croce e delizia.

Suso 7,5 - Torna dopo la lunga assenza. Dopo un paio di accelerazioni importanti, porta in vantaggio il Milan con una punizione precisa e velenosa. Fonte di gioco inesauribile: i difensori avversari non riescono a limitarlo e dai suoi piedi arriva anche l’assist per il gol di Pasalic. Dal 71' Antonelli 6 - Esterno alto , fallisce l'occasione del 5-0. Poi chiude da terzino.

Bacca 7 - Vivace e coinvolto nel gioco della squadra come di rado gli è capitato. Firma il 3-0 con un bel colpo di testa. Nel secondo tempo ha un paio di occasioni per arrotondare il punteggio, ma non è fortunato.

Deulofeu 7 - Sempre molto attivo: il suo passo mette in difficoltà l’intero terzetto difensivo avversario. Fa ammonire tutti e sfonda con clamorosa regolarità. Ha meno occasioni al tiro rispetto al solito, ma riesce comunque a firmare il 4-0. Dal 75' Lapadula 6 - In coabitazione con Bacca, partecipa alla festa. Buona intesa con il Colombiano.

All. Montella 7 - Turno di riposo per Paletta, Suso recuperato. Il Milan domina e sblocca la gara molto presto. Poi è tutto facile facile. Ripresa al piccolo trotto, con qualche spreco di troppo.

PALERMO

Fulignati 6 - La punizione di Suso non è molto potente, ma piuttosto angolata. Lui non è impeccabile. Non positivo nemmeno sulle altre realizzazioni rossonere. Tante parate nella ripresa, alcune importanti.

Goldaniga 4,5 - Sempre in difficoltà. Patisce la velocità del tridente avversario. Rischia più volte il secondo giallo. Dal 67' Trajkovski 6 - Fa vedere qualcosa di interessante, ma è troppo tardi.

Gonzalez 4,5 - Quando abbandona la zona centrale è sempre nei guai. Fatica sulla corsa, ma anche sulla concentrazione. Crolla nel finale rimediando anche un 'rosso' evitabilissimo.

Andjelkovic 4,5 - Un po’ meglio dei compagni di reparto, ma pomeriggio complicato anche per lui. Nella ripresa affonda anche lui. Dal 72' Cionek 5,5 - Prova a lottare su qualche pallone, ma non ha grande incisività.

Rispoli 5 - Si sfianca cercando - con scarsi risultati - di limitare Deulofeu. Troppo timido in avanti.

Jajalo 6 - Ha buone qualità ma non riesce a trovare spazio per la giocata. È comunque l'ultimo ad arrendersi.

Bruno Henrique 5 - Si piazza in regia, ma tocca pochi palloni. Moto fragile difensivamente. Dal 54' Sallai 5,5 - Rispetto al compagno ha un po' più di ritmo, ma non ottiene risultati molto migliori.

Chochev 4,5 - Patisce Kucka oltre il lecito. Non fa filtro, non costruisce.

Pezzella 5 - Ancora una volta preferito ad Aleesami, soffre Suso e, con il passare dei minuti, anche Calabria.

Diamanti 5 - Troppo indietro fisicamente. Si vede davvero poco, anche con tocchi pregiati, ma non incide.

Nestorovski 5,5 - Sempre spalle alla porta e abbandonato a sé stesso. Può davvero poco.

All. Lopez 5 - Schieramento molto accorto che sbanda subito e poi affonda. Sembra tutto perduto: non incidono nemmeno i cambi.

Arbitro: Di Bello 6 - Lascia giocare molto, forse troppo e non è inappuntabile con i cartellini. Partita comunque a senso unico e nessun errore di rilievo. Grazia un paio di volte Goldaniga, che avrebbe meritato un secondo giallo. L'unico dubbio è, nel finale, per un impatto Fulignati-Lapadula.

TABELLINO

MILAN-PALERMO

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa (59' Locatelli), Pasalic; Suso (72' Antonelli), Bacca, Deulofeu (75' Lapadula). All. Montella. A DISP: Ocampos, Storari, Gomez, Fernandez, Paletta, Poli, Plizzari, Honda, Vangioni.

PALERMO (3-5-1-1): Fulignati; Goldaniga (67' Trajkovski), Gonzalez, Andjelkovic (72' Cionek); Rispoli, Jajalo, B. Henrique (54' Sallai), Chochev, Pezzella; Diamanti; Nestorovski. All. Lopez. A DISP: Vitiello, Sunjic, Ruggiero, Balogh, Lo Faso, Aleesami, Posavec, Marson, Morganella.

Arbitro: Lo Bello

Marcatori: 6’ Suso, 19’ Pasalic, 37' Bacca, 70' Deulofeu (M)

Ammoniti: 5’ Goldaniga, 23’ Gonzalez, 75' Cionek (P); 21’ Pasalic (M);

Espulsi: 83' Gonzalez (M)

Note: