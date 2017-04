Bologna-Roma, Spalletti: "Eliminazione con la Lazio può disturbare equilibri. La Juve..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

BOLOGNA-ROMA SPALLETTI / L'allenatore della Roma Luciano Spalletti ha incontrato i giornalisti in sala stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna per commentare le ultime news Roma dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dei rivali cittadini della Lazio ("L'eliminazione può disturbare gli equilibri della squadra. Il traguardo più importante di tutti ora è la classifica"). Calciomercato.it ha seguito in diretta l'evento.

Bologna-Roma, le parole di Spalletti in conferenza stampa

POST DERBY COPPA ITALIA - "SIamo in tutti i sensi una squadra, c'è il dispiacere e c'è l'insidia che possa diventare una sconfitta difficile. Ci siamo detti che dobbiamo essere ancora più professionali e rafforzare il concetto del 'sottopalla', del contrasto vinto. Dobbiamo lavorare col 'ghigno', quella è una partita che può disturbare gli equilibri di squadra".

IL BOLOGNA DI DONADONI - "E' un professionista esperto e una persona seria. Ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Loro sono imprevedibili e hanno calciatori di qualità in attacco. Hanno Destro, hanno molto giocatori che vogliono mettersi in evidenza. Dovremo essere fortissimi".

PORTIERI - "Entrambi possono ambire alla maglia da titolare, la gerarchia esiste se c'è una qualità assoluta. Se c'è uno che cala di condizione, l'altro può prendergli il posto. Sono due grandissimi portieri".

DE ROSSI - "Ieri la sua schiena è migliorata, si è allenato meglio. Quello di oggi è un allenamento importante, se arriveranno risposte positive si prenderà in considerazione l'ipotesi di farlo giocare".

GERSON - "Ci sono state partite che avrebbero potuto metterlo in difficoltà sotto il punto di vista fisico-mentale. A lui ho tolto qualcosa, forse ho sbagliato. A fine stagione andrà fatta una valutazione".

INZAGHI - "Ha detto che sulla carta non avrebbe dovuto esserci confronto tra Roma e Lazio? Non so quelle che sono le dinamiche e i conti dei nostri avversari, so quelle che sono le cose nostre. Sono stati bravi a qualificarsi, noi si lavora meglio per i nostri obiettivi che sono ancora molti. Nelle prossime 8 partite ci giochiamo la possibilità di avere un futuro importante".

TOTTI - "Io purtroppo devo gestire uno spogliatoio, una squadra. Nel mio ruolo ho la possibilità di fare un cambio negli ultimi 10 minuti. Nella mia coerenza penso a gestire il Totti calciatore. Forse l'ho fatto giocare poco, forse troppo. Dipende dai punti di visti. Lavoro con coerenza, senza essere disturbato. Totti resta un calciatore importante per la storia di questo club".

ROSA - "Noi avevamo la rosa a posto per giocare le nostre competizioni. La squadra ha sbagliato alcune partite fondamentali, che ci disturbano, ma sono partite singole. Nel lungo tratto è difficile trovare un periodo in cui la squadra ha fatto male. Quando devi scegliere, cerchi sempre una connessione con quello che è avvenuto precedentemente. Si viene da 5 paritte vinte, siamo usciti dalla Coppa Italia ma vinciamo da 5 partite e diventa difficle dire che questa squadra è sbagliata. Siccome ci sono momenti che diventano cruciali e importanti e se il risultato è stato quello, probabilmente, l'allenatore ha sbagliato. Chi decide è l'allenatore e se non porti a casa il risultato qualcosa di errore c'è e dipende sempre dall'allenatore. Le cinque vittorie hanno portato a due eliminazioni? Si ma hanno sbagliato una partita, non un periodo. In quelle partite sono stati commessi errori però ci sono i 18 mesi di lavoro dove si possono fare confronti con gli altri. Noi addetti al lavoro, che viviamo lo spogliatoio non ce le lasciamo sentir dire. E' vero che siamo usciti da queste competizioni, ora c'è un altro traguardo che è il più importante di tutti: la classifica. Poi c'è un altro momento importante, ora: caricare questa situazione. E' fatto di momenti il campionato o la stagione calcistica".

OSSESSIONE ALLA VITTORIA - "Contro la Lazio al ritorno, l'obiettivo era non prendere gol almeno fino al 30' del secondo tempo. Non ce l'abbiamo fatta perché la troppa voglia di ribaltare il risultato ci ha fatto perdere qualche equilibrio. Parlando di ossessione alla vittoria io ho cercato di generare la migliore motivazione nella squadra, probabilmente avrei dovuto caricare ancor più".

GRUPPO - "Questo è un gruppo di bravi ragazzi, di professionisti seri. Hanno portato tanti risultati a casa. Per il momento sono dispiaciuto, ma soddisfatto del modo generale di venire al campo e ragionare di calcio. Nei numeri complessivi si trova riscontro. In realtà bisogna parlare chiaro ai tifosi, dire che c'è bisogno del lavoro e del programma per riuscire a contendere i titoli alla Juventus. Loro hanno un vantaggio da questo aspetto, non voglio dire di soldi ma hanno un vantaggio e noi bisogna essere bravi a programmare. I calciatori della Roma sono professionisti, devono metterci qualcosa di più dal punto di vista della partecipazione. Noi vogliamo essere uniti assieme ai tifosi".

