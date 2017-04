Calciomercato Fiorentina, ecco l'erede di Kalinic

08/04/2017 09:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / In estate sarà rivoluzione in casa Fiorentina. Si ripartirà da alcuni elementi intoccabili e da almeno una cessione dolorosa. Probabile, infatti, l'addio di almeno uno tra Kalinic e Borja Valero. Qualora dovesse partire l'attaccante croato, per i viola, racconta 'La Gazzetta dello Sport', il nome in cima alla lista dei sogni sarebbe quello di Patrik Schick, gioiello della Sampdoria che ha già stregato pure Juventus e, soprattutto, Inter. I blucerchiati avrebbero già rifiutato un'offerta viola a gennaio, ma in estate è lecito aspettarsi qualche nuova chiacchierata. In corsa resta anche Nestorovski del Palermo e attenzione a Pavoletti.



L.P.