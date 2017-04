Cagliari, Farias: "Anno sfortunato. Non capisco i dubbi su Rastelli"

06/04/2017 21:52

CAGLIARI FARIAS RASTELLI / Diego Farias è pronto a tornare in campo con la maglia del Cagliari. L'attaccante brasiliano, fermato più volte dagli infortuni, ha parlato della stagione che sta per concludersi: "È stato un anno sfortunato, però mancano otto partite. Spero di tornare e fare più gol possibili. Voglio aiutare il Cagliari ad arrivare in alto - ammette l'attaccante ai microfoni di 'La Nuova Sardegna' - Rastelli? Il mister cura tutto nei dettagli, cerchiamo di vincere ovunque e contro chiunque. Quest'anno ha già raggiunto gli obiettivi. Neopromossi, con 35 punti, 13° con otto gare da giocare, non capisco i dubbi. E potevamo stare più in alto, tra il decimo e il dodicesimo posto come dice il Presidente Giulini. Abbiamo otto finali: dopo la salvezza matematica, puntiamo alla decima piazza".

M.S.