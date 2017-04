Calciomercato Inter, da Nagatomo a Biabiany: gli esuberi cercano 'casa' in Cina

Stefano Migheli

06/04/2017 15:40

CESSIONI INTER CINA / Tra i tanti nomi in uscita che nell'ultimo periodo stanno animando i rumors attorno all'Inter, alcuni di loro potrebbero essere dei profili caldi anche sul fronte asiatico, in particolare per quanto riguarda il calciomercato cinese che è sempre molto attento e particolarmente sensibile ai giocatori che militano nei maggiori campionati europei.

Cessioni Inter, la Cina chiama: i nomi

Tra questi figurano anche alcuni giocatori che nell'ultimo calciomercato Inter sono stati sondati. Per quanto riguarda la difesa, il profilo che sarebbe propenso ad accettare la Cina è quello di Nagatomo, terzino polivalente che non riesce più a trovare spazio e che sembra aver concluso il proprio ciclo in nerazzurro. Il suo possibile trasferimento in Estremo Oriente potrebbe portare all'Inter un ricavo di circa 10 milioni di euro, sicuramente una cifra che nessun club europeo sarebbe disposto a mettere sul piatto. Potrebbe tornare nella Super League cinese anche Sainsbury, difensore centrale che non ha mai visto il campo ed è stato prelevato per tappare il buco lasciato da Ranocchia, partito verso la Premier League.

A centrocampo il nome più caldo in assoluto è quello di Banega, prelevato soltanto un anno fa dal Siviglia a costo zero e protagonista di una stagione in chiaro scuro. Complice i continui cambi di allenatore, l'argentino non è mai riuscito ad imporsi e la sua classe si è vista soltanto a sprazzi nel corso della stagione. Sondato dalla Cina già a gennaio, l'Inter potrebbe ricavarci una succosa plusvalenza poiché alcuni club sarebbero disposti a spendere anche 25 milioni per averlo. Tra gli altri interessano anche Kondogbia e Medel, ma sia il francese sia il cileno non hanno nessuna intenzione di andare via per un campionato di basso livello.

In attacco i nomi che sono stati accostati ai cinesi sono quelli di Eder e Biabiany. L'ex Sampdoria è decisamente più attratto dalla Premier League e in ogni caso preferirebbe rimanere in Italia per giocare con continuità. Stesso discorso anche per l'esterno ex Parma e Bologna, ma una buona offerta economica da parte dello Jiangsu Suning potrebbe fargli cambiare idea...