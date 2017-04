Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO Venerato: "Mertens più no che sì. Il portiere sarà straniero"

ESCLUSIVO

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

06/04/2017 17:12

CALCIOMERCATO NAPOLI / Archiviata amaramente la pratica Coppa Italia, il Napoli pensa ora solamente al campionato e al raggiungimento della qualificazione diretta in Champions League. La società azzurra sta, però, già guardando al calciomercato per la prossima stagione; rinnovi, nuovi acquisti e cessioni attendono il direttore sportivo Giuntoli ed i suoi uomini. La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva l'esperto di mercato Ciro Venerato che ha parlato di come si muoverà il Napoli in estate.

Calciomercato Napoli, Venerato su rinnovo di Mertens e il portiere dall'Olanda

Gli azzurri sono alla ricerca di un estremo difensore che possa sostituire Pepe Reina, bersagliato dagli infortuni ed anche ieri contro la Juventus colpevole in occasione della prima rete di Gonzalo Higuain. Venerato spiega che le prospettive del Napoli sono cambiate: "In un primo momento le intenzioni del Napoli erano quelle di acquistare un portiere giovane e di prospettiva che potesse crescere alle spalle di Reina, ma visti gli ultimi problemi dello spagnolo gli azzurri cercherenno un portiere pronto, che possa già competere col numero 25. Meret è stato sondato dal Napoli visti i buoni rapporti con l'Udinese, ma non credo lo prenderanno; così come Cragno, seguito ma accantonato perché ritenuto troppo basso. Credo che il Napoli pescherà il nuovo portiere all'estero e più che in Sudamerica, lo cercherà in Europa; precisamente nei Paesi Bassi, dove spesso gli scouting azzurri vanno a visionare dei giocatori".

Il calciomercato Napoli sarà smosso sicuramente dalla questione relativa ai rinnovi di Insigne, Mertens e Ghoulam sulla quale il giornalista si esprime così: "Sul napoletano c'è il problema dei diritti di immagine, lui sarebbe intenzionato anche a cederli tutti alla società ma poi vorrebbe un ingaggio più alto. La dirigenza azzurra è disposta ad offrire 3,5 milioni a cui però va tolto il 5% di commissione per l'agente. Per il rinnovo Insigne vorrebbe almeno 4 milioni, lasciando al Napoli i diritti di immagine; credo che alla fine De Laurentiis troverà un accordo. Più delicata la situazione di Mertens, il problema non è economico ma extra-calcistico; i 3 milioni richiesti (2,750+250 di bonus facilmente raggiungibili) sono stati raggiunti dai partenopei, ma il problema è con la moglie. Ove mai dovessero tornare insieme, si dovrà vedere se lei vuole restare a Napoli. Poi c'è il discorso legato alle ambizioni del calciatore: se il Manchester United comincia a farti il filo, qualche pensiero ce lo fai. Al momento sul belga è più no che sì; non è un bel segnale il suo rifiuto all'invito di Giuntoli di sedersi al tavolo e trattare. Con Ghoulam, invece, c'è gelo; il Napoli è fermo ai 1,8 milioni + bonus e oltre non vuole andare. Se il giocatore dovesse continuare a rifiutare, la società allora lo venderà al prezzo giusto".

Per quanto riguarda i colpi in entrata che potrebbe mettere a segno il Napoli, Venerato è convito della strategia che utilizzeranno gli azzurri: "Credo che la società partenopea si muoverà per acquistare giocatore di prospettiva, come Castillejo del Villarreal che però è difficilissimo da prendere vista l'asta che si è scatenata. Keita è un pallino di De Laurentiis, ma a me risulta abbia altre idee per il suo futuro. Se dovesse partire Ghoulam, invece, l'obiettivo principale, che piace anche a Sarri, è Grimaldo del Benfica: la clausola di 60 milioni è proibitiva e Giuntoli al club portoghese ha proposto 40 milioni. Il Napoli farà acquisti mirati e funzionali: prenderà un terzino, uno-due esterni offensivi. Punta a prendere i top-player del futuro e fino adesso ha sempre agito benissimo grazie anche alle grandi capacità dei suoi scouting".