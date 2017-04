Calciomercato Inter, agente Schick: "Non commento i giornali. Futuro? Abbiamo un piano"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 14:45

CALCIOMERCATO INTER AGENTE SCHICK / Uno dei talenti più in vista in questa stagione è senza ombra di dubbio Patrik Schick. Il giovane attaccante della Sampdoria di Giampaolo è riuscito nell'impresa di attirare su di sé i riflettori del calciomercato, nonostante sia solito partire dalla panchina.

I suoi ingressi in campo, che di solito riescono a spaccare in due le gare dei blucerchiati, sono ormai divenuti una manna per tanti fantallenatori. Giampaolo lo tiene in grande considerazione, anche se sa bene che dovrà ancora crescere. La prossima stagione potrebbe essere quella della sua consacrazione, con Ferrero che intende trattenerlo a tutti i costi. Il costo del suo cartellino può ancora lievitare e, data l'età, ritrovarsi da subito in un top club potrebbe rappresentare un ostacolo. Detto questo, l'Inter, così come la Juventus e numerosi altri club, sono sulle sue tracce. Si attende il termine del campionato per tentare l'assalto a Schick, con la Sampdoria che dovrà impegnarsi per riuscire a farlo giocare ancora in blucerchiato. Intanto Pioli spera di poterlo aggiungere alla propria rosa.

Calciomercato Inter, pronta l'asta per il gioiello della Sampdoria: Schick

Tante le voci sul futuro del giovane attaccante, che pare in cima alla lista di Ausilio per il mercato Inter, che nella prossima sessione dovrà di certo regalare ai tifosi e al tecnico anche un vero top player, così da ambire finalmente alla lotta scudetto.

In merito a quanto scritto sul proprio assistito, si è espresso Pavel Paska, procuratore di Schick, intervistato dal portale ceco 'idnes': "Patrik sta crescendo bene e posso dire che è qualcosa che neanch'io mi sarei aspettato. Era nromale che sarebbe migliorato, andando a giocare all'estero. E' accaduto prima di lui anche a Berger, Kuka e Poborski. Lui però progredisce con regolarità. Può diventare tra i migliori attaccanti al mondo".

MERCATO - "Abbiamo abbastanza esperienza per non montarci la testa. Di conseguenza preferisco non commentare gli articoli pubblicati dai giornali italiani, cechi o di altri Paesi. Sappiamo ciò che vogliamo e abbiamo un piano. Andremo avanti a discuterlo. Ora Patrik può puntare a 25-30 gare da titolare. Quando ci sarà qualcosa di interessante, ci siederemo a un tavolo per parlarne".