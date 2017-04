I CRAQUE DEL MOMENTO - Kramaric: da 'scarto' a mito

Maurizio Russo

06/04/2017

KRAMARIC HOFFENHEIM / Il Bayern Monaco perde raramente, soprattutto in patria. Perciò quando succede fa sempre rumore. Ed è accaduto nel turno infrasettimanale di Bundesliga contro l'Hoffenheim, una delle rivelazioni del campionato tedesco che, con due sconfitte in 27 giornate, è la formazione meno battuta insieme proprio ai campioni di Germania. Ma c'è di più: reduce da una stagione difficile, in cui solo all'ultimo turno si evitò di andare a fare lo spareggio per non retrocedere, adesso i ragazzi di Nagelsmann occupano la terza posizione che vale l'accesso diretto alla prossima Champions League.

CINQUE SU CINQUE - Le ultime due partite hanno segnato la svolta per i biancoazzurri. Due scontri diretti sulla carta difficilissimi che l'Hoffenheim è riuscito a portare a casa. Prima la vittoria in rimonta sul campo dell'Hertha Berlino quinto, poi quella contro la capolista Bayern. Due match decisi da Andrej Kramaric: l'attaccante croato ha rifilato prima una doppietta ai capitolini e poi ha firmato l'1-0 imposto alla squadra di Ancelotti. Reti che, sommate a quelle siglate contro l'Ingolstadt ed il Friburgo nell'ultimo mese portano il bottino a cinque in altrettante gare e che fanno di lui il craque del momento.

Calciomercato, Kramaric sarebbe potuto sbarcare in Serie A

Kramaric si è trasferito all'Hoffenheim in prestito nella sessione invernale di calciomercato di un anno fa. Il croato dovette abbandonare il sogno Leicester dove Ranieri non gli dava spazio e ora che il trasferimento è diventato a titolo definitivo, sta cercando di essere il protagonista di un'altra favola calcistica. E dire che il suo futuro sarebbe potuto essere in Serie A: nello stesso gennaio del 2016, infatti, il Torino era sulle tracce di Kramaric, ma poi decise di virare su Immobile.