Napoli-Juventus, gesto antisportivo: Cuadrado a terra, gli azzurri non restituiscono la palla

05/04/2017 22:47

NAPOLI JUVENTUS / Attimi di tensione sul finire di Napoli-Juventus. Cuadrado si accascia a terra in preda ai crampi, ma i padroni di casa continuano a giocare finché la palla non finisce a Neto. Il portiere bianconero, quindi, su richiesta di Allegri spedisce la palla fuori per favorire i soccorsi al compagno infortunato.

Al momento di rigiocare il pallone, però, gli azzurri non lo restituiscono agli avversari continuando a giocare su richiesta dello stesso Sarri, come ha messo in evidenza 'Rai Sport'. Azione che viene, infine, stoppata da Bonucci con un fallo su Ghoulam e successive proteste contro la formazione partenopea per il mancato gesto di sportività.

D.G.