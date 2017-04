Napoli-Juventus, Sarri pensa al rilancio di Milik e aspetta Reina

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

05/04/2017 12:02

NAPOLI JUVENTUS FORMAZIONI / A poche ore dalla gara di domenica, già si torna a respirare aria di Napoli-Juventus. Al 'San Paolo' andrà in scena il secondo episodio della supersfida: dopo il pari per 1-1 in campionato, le news Napoli danno l'occasione ai partenopei di rifarsi giocandosi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Impresa non facile per i ragazzi di Maurizio Sarri: bisognerà, infatti, provare a ribaltare il 3-1 in favore dei bianconeri dell'andata, sempre difficile quando la difesa juventina ha appena dimostrato a Fuorigrotta di essere capace di soffrire per larghi tratti del match senza però mai concedere vere occasioni da gol.



Napoli-Juventus, le ultime di formazione: Zielinski e Milik per Sarri

Sarri, però, pensa a come superare il muro alzato da Allegri solo domenica sera. Rispetto alla formazione vista in campionato, infatti, il tecnico toscano riproporrà stasera più di un cambio.Si parte dalla difesa: a sinistra, sarà Faouzi Ghoulam a riprendersi la titolarità sulla fascia al posto di Strinic, visto nell'ultima uscita. Cambiano le carte anche a centrocampo, con probabili due terzi di mediana rivoluzionata: se Hamsik, infatti, è il punto fisso di Sarri, potremmo vedere stavolta Diawara e Zielinski al posto di Jorginho e Allan, con il polacco a dare maggiore mobilità e il guineano a regalare copertura in fase di non possesso. E davanti? Nella testa di Sarri c'è l'idea di riproporre il terzetto leggero visto domenica, ma le quotazioni di Arek Milik, ultimo colpo offensivo del calciomercato estivo, stanno crescendo: il polacco potrebbe regalare, infatti, alla manovra azzurra il peso che non ha avuto in campionato, visto che gli azzurri saranno ora obbligati a segnare almeno due gol. Ultimo punto interrogativo riguarda Pepe Reina: il portiere spagnolo, assente contro i bianconeri domenica, è rientrato ieri in gruppo, ma sulla scelta dell'estremo difensore ci sarà riserbo sino a pochi istanti prima del match.