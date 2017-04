ZONA MISTA - Roma-Lazio, El Shaarawy: "Ecco cosa ci ha condizionato"

Dall'inviato Valerio Cassetta

05/04/2017 00:05

ROMA LAZIO EL SHAARAWY - Non è bastata la vena di Stephan El Shaarawy alla Roma per compiere l'impresa e conquistare la finale di Coppa Italia. L'attaccante giallorosso ha parlato in zona mista - dov'erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it, al termine della semifinale di ritorno contro la Lazio: "Come con il Lione? L'andata delle due partite ha condizionato la qualificazione, ma nel ritorno abbiamo provato a vincerla. Abbiamo concesso qualcosa. C'è tanto rammarico: volevamo regalare ai tifosi, che sono tornati, una gioia. Siamo secondi in classifica, dobbiamo mantenere concentrazione".

G.M.