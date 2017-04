Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: fuori Mandzukic

04/04/2017 17:44

NAPOLI JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Niente da fare per Mario Mandzukic. Il colpo subito al ginocchio sinistro già infiammato durante la sfida di sabato contro il Napoli tiene ai box l'attaccante croato che domani sera, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro gli azzurri, non ci sarà. Ecco l'elenco completo dei bianconeri convocati dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per la gara del 'San Paolo':

Buffon, Neto, Audero

Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner

Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon, Mandragora

Cuadrado, Higuain, Dybala

L.P.