Calciomercato Fiorentina, l'Udinese sonda Babacar

04/04/2017 06:25

FIORENTINA BABACAR SONDAGGIO UDINESE / Dopo due anni di buon livello a Udine Duvan Zapata è pronto al grande salto. Da stabilire se sarà di nuovo al Napoli o altrove. Un problema che non toccherà l'Udinese, la quale si sta già muovendo per trovare un nuovo centravanti in vista della prossima stagione: come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', uno dei papabili è Khouma Babacar, attaccante poco impiegato alla Fiorentina per il quale sono stati già effettuati i primi sondaggi.

D.G.