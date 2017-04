Calciomercato Inter, Ferrero chiude: "Schick non è in vendita!"

03/04/2017 19:47

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / "Non è in vendita!". Così Massimo Ferrero su Patrik Schick a poco meno di un'ora dalla sfida del 'Meazza' contro l'Inter, una delle squadre più interessate al cartellino del giovane attaccante ceco: "Non vogliamo cederlo - ha aggiunto il presidente della Sampdoria ai microfoni di 'Premium Sport' -. La clausola da 25 milioni di euro vale solo per l'estero? C'è una canzone che dice: 'Non sono in vendita...". Oltreché ai nerazzurri, il classe '96 piace anche a Juventus, Napoli, Tottenham e Arsenal.

R.A.