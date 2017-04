Inter, Suning 'sbarca' in Bundesliga: sul piatto 250 milioni di euro

03/04/2017 17:59

INTER SUNING BUNDESLIGA / Suning sta per sbarcare anche in Bundesliga. Come riportato da 'Kicker', l'azienda cinese che dal giugno 2016 detiene la maggioranza dell'Inter si sarebbe accordata con la DFL per la trasmissione in Cina delle partite del massimo campionato tedesco, a quanto pare quello più seguito in tutta la Repubblica. L'accordo da circa 250 milioni di euro sarebbe stato siglato lo scorso 16 marzo direttamente a Nanchino e sarà valido per le prossime cinque stagioni. Con la sua PPTV, la multinazionale di Zhang Jindong, nuovamente atteso a Milano per il derby col Milan del 15 aprile, già detiene i diritti televisivi di Liga e Premier League.

R.A.