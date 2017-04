Genoa-Atalanta, Gasperini: "Gufare l'Inter non costa niente"

02/04/2017 17:28

GENOA ATALANTA GASPERINI / Un'Atalanta da grande, che travolge il Genoa e dà ancora più concretezza il sogno europeo. Dopo il match di 'Marassi' Gian Piero Gasperini a 'Sky' ha affermato: "E' stata una giornata bella per me, la gente mi ha dimostrato affetto ed è arrivata una vittoria fondamentale per sperare nell'Europa. Dopo l'espulsione di Pinilla la gara ha preso una piega favorevole per noi".

Ora per i bergamaschi c'è da attendere il risultato dell'Inter: "Gufarli? Non costa niente. Pensiamo ai nostri risultati, altrimenti non serve a niente. Vedere i nostri calciatori arrivare in Nazionale è motivo d'orgoglio. Ma è merito loro perché sono giocatori di valre".

Su Petagna, Gasperini dice: "Qualche occasione ce l'ha sempre, il gol non deve essere un'ossessione. Le sue prestazioni lo hanno fatto andare in Nazionale, i gol arriveranno. Deve diventare più prolifico visto il ruolo che fa, ma non dimentichiamoci che è al primo anno di A".

B.D.S.