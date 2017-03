Napoli-Juventus, da Meret a De Sciglio: è sfida anche sul mercato

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

31/03/2017 13:56

NAPOLI JUVENTUS MERCATO / Napoli-Juventus non finisce mai. Domenica sera la sfida di campionato, la prima al San Paolo di Higuain con la maglia bianconera, poi mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa Italia che può dare agli azzurri la possibilità di giocarsi un trofeo. Ma dal Pipita in poi si moltiplicano gli incroci di mercato fra le due squadre, che a giugno si sfideranno per più di un obiettivo. Giovani e meno giovani per coprire alcuni ruoli dove sia Marotta e Giuntoli devono mettere una toppa.

Napoli-Juventus, gli oggetti del contendere sul mercato

Rivalità, ma non solo. Si tratta anche di necessità comuni, esigenze condivise dal calciomercato Juventus ma anche da quello azzurro. A partire dal portiere: Gigi Buffon e Pepe Reina, due numeri uno che sono un po' avanti con gli anni e per i quali si inizia a ragionare in merito ad una successione imminente. Per la Juve ci sarebbe Donnarumma, ma è un affare molto complicato, quindi è naturale pensare ad un'alternativa. Che risponde al nome di Alex Meret, prestito Spal proprietà Udinese, obiettivo concreto anche sul mercato Napoli. La questione si potrebbe 'risolvere' se in azzurro finisse Neto, altro obiettivo di Giuntoli da oltre un anno. Passiamo alle fasce. A sinistra la Juve sembrava a un passo da Sead Kolasinac dello Schalke 04, in scadenza di contratto, ma constatata la difficoltà di rinnovare il contratto a Ghoulam anche il Napoli si è inserito nella trattativa e potrebbe spuntarla proponendo un posto da titolare. Stesso discorso per Andrea Conti, dell'Atalanta, fascia opposta ma medesima situazione. La Juve lo vuole per raccogliere l'eredità di Lichtsteiner e Dani Alves, il Napoli per giocarsi il posto con Hysaj. Chi prende lui non prende Widmer, dell'Udinese, altro obiettivo condiviso, o Mattia De Sciglio del Milan, sul quale però Marotta sembra in netto vantaggio. La rivalità si vede anche in trattative pensate, ma mai decollate: al Napoli piacciono molto Rugani e Sturaro, che la Juve si guarda bene dal cedere, la Juventus a gennaio aveva ripuntato Giaccherini, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, ma l'idea è morta sul nascere. A centrocampo potrebbe esserci lo smacco più grande: i torinesi, infatti, sembrano davvero vicini a prendere Tolisso e/o Verratti, due mega rimpianti di mercato di De Laurentiis. Attenzione anche a Tielemans, sul quale entrambe le società continuano a muoversi sottotraccia. Altra situazione in sospeso per l'attacco: oltre a Inter e Juventus, infatti, anche il Napoli sembra interessato alle prestazioni di Patrick Schick. Tante, davvero tante le trattative incrociate. Ma ora ci si pensa poco, per il momento tutte le forze sono concentrate sulla doppia sfida, che possono dire tanto sulle ambizioni delle due contendenti, e condizionare anche il mercato. Soprattutto per il Napoli.