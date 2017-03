Fiorentina, Tatarusanu ci crede: "Sesto posto alla portata"

31/03/2017 10:12

FIORENTINA TATARUSANU / Ciprian Tatarusanu ha commentato la stagione della Fiorentina, ancora in corsa per un posto in Europa. Il portiere ha parlato del duello con Sportiello, acquisto del mercato invernale: "La concorrenza di Sportiello mi fa giocare meglio? No, perché tutti quelli con cui lavoro sanno che mi sono sempre comportato con grande professionalità. Il mio unico obiettivo è fare sempre meglio, senza limiti - spiega al 'Corriere dello Sport' - Se avessi avuto qualche dubbio, magari, me ne sarei andato prima che Marco arrivasse. Critiche? Venivo criticato anche quando ero alla Steaua e vincevo tutto. Un portiere, più di ogni altro, deve essere impermeabile. Razzismo? Sì, certe parole le sento anche io quando mi alleno riscaldandomi in campo, lontano da Firenze. Ma non me ne curo".

OBIETTIVI - "Coppa Italia o Europa League? Non faccio distinzioni, anche perché si tratta di traguardi alla portata. Per vincere lo scudetto, invece, è un pochino più complicato (ride, ndr). Il sesto posto è alla nostra portata e faremo di tutto per prendercelo. Kalinic ha fatto bene a restare? Si. E poi dopo quel "no" ha fatto ancora più gol. Promessa se andiamo in Europa? Ovvio, caffè per tutti".

DIFESA - "Gonzalo Rodriguez in calo? Secondo me è forte come quando io sono arrivato a Firenze. Il prendere gol non è una questione che può essere circoscritta alle difficoltà di un reparto: si difende in 11 e si attacca in 10. Il calcio di oggi è questo. Sousa cura poco la fase difensiva? Questo è quello che dite voi (rivolto ai giornalisti, ndr), ma noi (giocatori, ndr) sappiamo bene come lavora e chi è Sousa. Voci sul suo addio disturbano? A me personalmente no, sono abituato al mercato, fa parte del gioco".

