Calciomercato Genoa, Edenilson torna a casa

29/03/2017 13:34

CALCIOMERCATO GENOA EDENILSON / Edenilson lascia l'Italia. Il terzino brasiliano, in forza al Genoa ma di proprietà dell'Udinese, torna a giocare in patria. Il calciatore brasiliano - si legge su 'ilsecoloxix.it' - ha chiesto di potersi trasferire all'Internacional di Porto Alegre. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'affare.

M.S.

((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_201782']=__lxGc__['s']['_201782']||{'b':{}})['b']['_595205']={'i':__lxGc__.b++};