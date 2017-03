Olanda-Italia, sorpresa Rai: partita in onda a campi invertiti

28/03/2017 23:38

OLANDA ITALIA/ I telespettatori più attenti, hanno riscontrato una strana anomalia in Olanda-Italia: il match, in onda su 'Rai Uno' con il commento regolare e su 'Rai Quattro' con quello della Gialappa's, è andato in onda a campi invertiti. Sì, avete letto bene: mentre su un canale, per esempio, gli azzurri attaccavano a destra, sull'altro lo facevano a sinistra. Il motivo? Come spiega 'Gazzetta.it', la scelta di trasmettere l'incontro da due angolazioni diverse è legato a motivi pubbliccitari. Su 'Rai Uno', canale più seguito, si è scelto di inquadrare la parte di campo dove venivano inquadrati i cartelloni con sponsor italiani. Nell'altra, invece, quella con gli sponsor olandesi. Dopo le tante segnalazioni arrivate attraverso i social, la 'Rai' ha deciso di ripristinare la trasmissione anche su 'Rai Quattro'.

S.F.