Olanda-Italia, Parolo e l'anticipo del campionato: "Che problema c'è?"

28/03/2017 23:23

OLANDA ITALIA/ Marco Parolo ha commentato ai microfoni di 'Rai Sport' il successo ottenuto dall'Italia nell'amichevole contro l'Olanda: "Siamo contenti, abbiamo provato qualcosa di nuovo facendo un'ottima gara. Ci sono state buone risposte, siamo contenti della prestazione anche se potevamo chiuderla prima. La posizione di Verratti? Marco deve essere libero di andare dove vuole con la sua qualità. Se siamo disponibili ad anticipare l'inizio del campionato per affrontare la Spagna? Siamo già in ritiro, non vedo che problemi possano esserci. Gli esordienti? Tutti meritano l'applauso.

S.F.