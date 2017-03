Olanda-Italia, Ventura: "Famosi per le amichevoli blande. Saremo la sorpresa dei Mondiali"

28/03/2017 22:45

OLANDA ITALIA VENTURA / Successo importante in amichevole per l'Italia di Giampiero Ventura. La Nazionale ha battuto in rimonta l'Olanda all''Amsterdam Arena' per 2 a 1: "La vittoria conta anche per il ranking - ammette il ct ai microfoni di 'Rai Sport' - Oggi ci siamo giocati anche l'immagine e la mentalità che stiamo cercando di costruirci. La posta in palio l'abbiamo centrata tutta".

VERRATTI - "E' figlio della nostra prestazione. Ha fatto una partita di spessore anche se diversa da quella contro l'Albania"

RUSSIA 2018 - "Sarebbe bello andare in Russia per giocarci il Mondiale. E' un gruppo che se andrà in Russia sarà la sorpresa del Mondiale".

Olanda-Italia, la conferenza stampa di Ventura

Giampiero Ventura al termine del match contro l'Olanda è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle news Italia del momento: "Alcune cose hanno funzionato – ammette il ct riferendosi alla partita - L'obiettivo di stasera andava oltre al modulo provato. Vogliamo trasmettere un'immagine forte. L'Italia è famosa per le amichevoli blande. Noi oggi abbiamo avuto un cuore un'anima. E' stata una prova di spessore anche se qualcuno ha fatto bene, qualcuno meno bene. Ma siamo stati bravissimi a preparare il tutto in due giorni. Per la prossima partita ne avremo 10 di giorni. Inizio campionato il 13 agosto? E' troppo semplicistico come discorso. Siamo di fronte ad una scelta: o andiamo verso il migliorare la Federazione o ci affidiamo alla casualità. Io dico che ci vorrebbero almeno 2-3 partite sulle gambe. In Germania vogliono vincere e creano i presupposti per farlo e lo si evince anche dalla scelta delle date. Se ci sono i presupposti per spostare l'inizio del campionato lo faremo, oppure ci adatteremo ".

EDER - "Ho provato a prenderlo quando ero nelle squadre di club. Lui è sempre disponibile. Ha la voglia di essere un piccolo, grande protagonista. E' una persona straordinaria, ho un grandissimo rispetto per lui"

VERRATTI - Immancabile la domanda su Verratti, al centro di diversi rumors di calciomercato: "Ha sempre giocato tranne che con la Germania. Vive un momento di crescita costante. E' un giocatore destinato a riflettori importantissimi".

M.S.