Bolivia-Argentina, la formazione UFFICIALE di Bauza: sorpresa Dybala

BOLIVIA ARGENTINA FORMAZIONE DYBALA / Sorpresa Dybala nell'undici dell'Argentina che affronterà tra qualche ora la Bolivia: il ct Bauza ha ufficializzato la formazione titolare e al posto dello squalificato Messi non ci sarà l'attaccante della Juventus. Il tecnico dell'albiceleste ha, infatti, deciso di puntare sull'accoppiata Correa-Pratto in avanti con la 'Joya' soltanto in panchina

Ecco la formazione ufficiale dell'Argentina:

Romero; Roncaglia, Musacchio, Funer Mori, Rojo; Perez, Pizarro, Banega, Di Maria; Correa, Pratto.

