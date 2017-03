Calciomercato Juventus, occhi su Zuber

28/03/2017 18:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZUBER / La Juventus guarda in Bundesliga per la prossima stagione: come riferisce 'estadiodeportivo.com', i bianconeri hanno messo nel mirino Steven Zuber, 25enne esterno svizzero in forza all'Hoffenheim. Il club tedesco vorrebbe trattenere il calciatore, soprattutto in caso di qualificazione alle coppe europee, e per cederlo non ascolterà offerte inferiori ai dieci milioni di euro. Sulle tracce di Zuber ci sono anche West Ham e Valencia.

B.D.S.