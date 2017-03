Calciomercato Torino, Lyanco: "Mi voleva la Juventus, aspetto il derby"

28/03/2017 13:57

CALCIOMERCATO TORINO LYANCO / Sembra mancare poco all'ufficialità di Lyanco al Torino. Il calciatore, che ieri sera è atterrato a Malpensa, oggi dovrebbe incontrare la dirigenza granata prima di fare conoscenza con Mihajlovic. Intanto, la 'Gazzetta dello Sport' ha riportato le parole del calciatore sull'affare: "Sono orgoglioso della chiamata del Torino, una società con una storia e una tradizione nota anche in Brasile. Avrò bisogno di qualche tempo per adattarmi, una nuova lingua e nuovi compagni, ma spero che il processo sia veloce. La Juventus mi voleva ma il Torino mi ha voluto di più. Sarà bello e divertente giocare contro la Juve nel derby anche se la prima volta sarò spettatore. Non vedo l’ora di iniziare". Calciomercato.it anticipò già dell'affare non definito tra Juventus e San Paolo per Lyanco. Il calciatore ha quindi scelto l'altra sponda di Torino.

M.D.A.