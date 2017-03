Juventus, caso Barzagli: la moglie si sfoga su Instagram

28/03/2017 11:25

JUVENTUS BARZAGLI / Continua a far discutere il caso Barzagli. Il difensore della Juventus, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per problemi personali, è stato immortalato in uno scatto in compagnia di due dj, facendo pensare in un primo momento ad una serata in discoteca e scatenando le reazioni furenti del web. Anche il Ct dell'Italia, Giampiero Ventura, nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda si è detto "molto stupito, non c'era nulla di concordato - ha spiegato Ventura - Se un giocatore ha dei problemi prima di venire, si prende in esame la non convocazione. E' venuto perché c'era la partita con l'Albania che era importante, poi mi ha chiesto di essere esentato perché aveva problemi a casa con la moglie. Ho affrontato il problema con il gruppo che ha preso atto delle difficoltà del giocatore, ed essendo un professionista come Barzagli, abbiamo deciso di venirgli incontro. Quello che è successo dopo mi ha stupito. Mi ha stupito la foto come tutto quello che ne è conseguito".



Dopo la precisazione dello stesso Dj comparso nella foto con Barzagli, che ha spiegato che il giocatore si trovava a cena con la famiglia e che la foto era stata scattata molto prima dell'orario di pubblicazione sui social, su Instagram oggi interviene anche la moglie del difensore, Maddalena Nullo, con un post secco e piuttosto eloquente: "Ma anche no".



L.P.