Calciomercato Napoli, Sarri d'oro e il Napoli se lo tiene stretto

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

28/03/2017 11:33

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / “Non mi stanno simpatici i premi, penso che tolgano solo tempo al nostro lavoro, ma stavolta è diverso. Stavolta mi dà gusto essere qui, forse perché questo premio arriva dai voti dei colleghi o perché cinque anni fa ero in Serie C”.

Ha ragione Maurizio Sarri, l’uomo venuto da lontano. Che sia felice glielo si legge negli occhi; è un uomo vecchio stampo, non si lascia andare a romanticherie o scenate sentimentali, ma dagli occhi arrivano i suoi sorrisi. La ‘Panchina d’Oro’ stavolta l’ha vinta in Serie A (l’aveva già conquistata in B ai tempi di Empoli) e davanti ai maggiori competitors: Allegri scalzato di un soffio e vittoria sul traguardo, tanto per ribadire che, scudetto a parte (ma non è un dato di poco conto), questo Napoli è sulla strada giusta per ambire alla posizione più alta della classifica.

25 voti sui complessivi 61 votanti. Allegri si era fermato a 22, più staccato Di Francesco, ma comunque sul podio. Quella che va di scena è la premiazione ad un simbolo più che ad un tecnico, un allenatore capace di imporsi ai massimi livelli grazie alla sola forza di volontà ed alla convinzione nelle sue stesse idee, passando dal campo al calciomercato, come i manager della nuova era.

Il futuro di Sarri ancora a Napoli

Se la carriera di Sarri finisse oggi, però, qualcosa da mandare giù a malincuore ci sarebbe. Una storia così appassionante – dai dilettanti alla Champions in dieci anni, come nelle migliori scalate del ciclismo, lo sport che da sempre lo appassiona insieme al calcio – ha bisogno di un lieto fine, un finale dolce che pareva poter essere interrotto dopo la sfuriata di Aurelio De Laurentiis al Bernabeu, a seguito del 3-1 del Real.

Una mossa che sapeva di ‘detronizzazione’, per ribadire forse che questo Napoli che non aveva fatto male al cospetto della squadra più forte del mondo non era il Napoli di Sarri, ma ancora di De Laurentiis.

Le voci di una frattura tra i due si sono rincorse fin dall’estate: la cessione del pupillo Higuain, il mancato arrivo in fase di calciomercato Napoli di una punta altrettanto rinomata, l’acquisto di ragazzini – con qualità, ma giovani scommesse – non ha dato al tecnico toscano la giusta serenità.

Dopo il secondo posto dello scorso anno, crescere significava giocarsi lo scudetto fino alla fine e invece la Juve è scappata dopo poche giornate e adesso la corsa la si fa sulla Roma.

Le squadre del suo cuore sono due, Napoli e Fiorentina, ma per l’eventuale approdo in viola ci vorrà ancora del tempo. Il contratto fino al 2020 permette al Napoli di restare sereni e di non lasciarlo andare.

Anzi, chissà che con un gran finale di stagione, la data di scadenza non possa essere spostata qualche anno più avanti…